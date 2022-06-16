Аналитики спрогнозировали подорожание нефти до $135

Цена Brent может вырасти до уровня $130–135 за баррель в ближайший месяц, спрогнозировал «Известиям» аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

При этом стоимость уже довольно высока — в 18:30 мск 15 июня августовский фьючерс Brent стоил около $120,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов ICE. Днем ранее цена превысила $125 впервые с 9 марта. Для сравнения: в июне 2021 года черное золото стоило примерно $75.

«Спрос на энергоносители в мире будет только нарастать: сейчас начался летний автомобильный сезон, растет потребление энергии на нужды кондиционирования. Также увеличивается спрос в Китае, который снимает коронавирусные ограничения», — рассказал Юшков.

Потребность в нефтепродуктах растет, а добыча — нет, это может привести к их подорожанию, указал эксперт.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало отчет, согласно которому ОПЕК+ отстает от плана по производству черного золота уже на 2,8 млн баррелей в сутки. По данным организации, Россия в мае добывала 9,3 млн баррелей в сутки (на 1,25 млн ниже своей разрешенной квоты), Саудовская Аравия — 10,5 млн (на 50 тыс. ниже).

«Цены на нефть могут продолжить рост из-за опасений о нестабильности поставок и рисков их дальнейшего сокращения в случае расширения эмбарго на отгрузки из России», — отметил начальник управления аналитических исследований «Универ Капитал» Дмитрий Александров.

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Бочка невозврата: аналитики ждут подорожания нефти до $135