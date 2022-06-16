Источники сообщили о возможном уходе лоукостера «Победа» из Внуково

Российский лоукостер «Победа» может полностью перебазироваться из Внуково в Шереметьево, рассказали «Известиям» четыре источника, знакомых с планами авиакомпании. Переход в другой аэропорт вероятен уже сентябре, уточнили два собеседника издания.

«Планы о возврате «Победы» в Шереметьево были всегда. Все заключенные ранее договоры с перевозчиком действуют, хотя лоукостер сейчас не летает из аэропорта», — объяснил один из топ-менеджеров Шереметьево.

Обслуживать рейсы компании будут в терминале D аэропорта, где «Победа» в прошлом году уже открыла брифинг-пространство для своих экипажей. Там они готовятся к полетам, изучают аэронавигационную, метеорологическую и другую информацию о предстоящем рейсе. Но окончательного решения по терминалу не принято, всё будет зависеть от объемов перевозок — южные терминалы, в том числе D, сейчас полностью закрыты и перезапускать их под небольшой разлет невыгодно, сообщил источник в Шереметьево.

В «Победе» и «Аэрофлоте» «Известиям» подтвердили, что вопрос переноса рейсов лоукостера в другой аэропорт действительно рассматривают.

«Решение по этому вопросу может быть принято к июлю», — рассказала представитель «Победы» Елена Селиванова.

В пресс-службе «Аэрофлота» добавили, что перевод рейсов «Победы» в Шереметьево позволит сконцентрировать производственные и материально-технические ресурсы всей группы в одном порту, эффективно использовать и обслуживать парк самолетов и предложить пассажирам больше выгодных маршрутов за счет удобных стыковок.

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