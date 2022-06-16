Реклама
Прямой эфир
Мир
Постпред США при НАТО обвинила Россию в нарушении договора с альянсом
Экономика
Банки стали выдавать больше потребкредитов
Экономика
Законопроект о регулировании криптовалют может быть рассмотрен осенью
Туризм
Названы самые популярные направления для путешествий среди россиян в июле
Наука
Частичное солнечное затмение увидят жители России в 2022 году
Общество
Вуйнович заявила о возможности признания «Спутника V» в Европе
Спорт
Боец ММА Магомедшарипов ушел из спорта из-за проблем со здоровьем
Общество
Юрист предупредил об ужесточении требований к выдаче водительских удостоверений
Общество
Синоптики пообещали до 23 градусов тепла в Москве и области 16 июня
Экономика
Стало известно о росте тарифов на ЖКУ с 1 июля в пределах 6,5%
Мир
ФРГ начала с Канадой переговоры о поставках газовых турбин Siemens

Источники сообщили о возможном уходе лоукостера «Победа» из Внуково

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский лоукостер «Победа» может полностью перебазироваться из Внуково в Шереметьево, рассказали «Известиям» четыре источника, знакомых с планами авиакомпании. Переход в другой аэропорт вероятен уже сентябре, уточнили два собеседника издания.

Крылатые качели: S7 и «Победа» обошли «Аэрофлот» по пассажиропотоку
Как изменилось распределение трафика между перевозчиками в марте

«Планы о возврате «Победы» в Шереметьево были всегда. Все заключенные ранее договоры с перевозчиком действуют, хотя лоукостер сейчас не летает из аэропорта», — объяснил один из топ-менеджеров Шереметьево.

Обслуживать рейсы компании будут в терминале D аэропорта, где «Победа» в прошлом году уже открыла брифинг-пространство для своих экипажей. Там они готовятся к полетам, изучают аэронавигационную, метеорологическую и другую информацию о предстоящем рейсе. Но окончательного решения по терминалу не принято, всё будет зависеть от объемов перевозок — южные терминалы, в том числе D, сейчас полностью закрыты и перезапускать их под небольшой разлет невыгодно, сообщил источник в Шереметьево.

В «Победе» и «Аэрофлоте» «Известиям» подтвердили, что вопрос переноса рейсов лоукостера в другой аэропорт действительно рассматривают.

«Решение по этому вопросу может быть принято к июлю», — рассказала представитель «Победы» Елена Селиванова.

В пресс-службе «Аэрофлота» добавили, что перевод рейсов «Победы» в Шереметьево позволит сконцентрировать производственные и материально-технические ресурсы всей группы в одном порту, эффективно использовать и обслуживать парк самолетов и предложить пассажирам больше выгодных маршрутов за счет удобных стыковок.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Дочка» — к матери: лоукостер «Победа» может полностью уйти из Внуково»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022