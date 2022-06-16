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Джонсон выразил надежду на подвижки в вопросе вывоза зерна с Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил надежду, что в вопросе экспорта украинского зерна в ближайшее время произойдут положительные сдвиги. Об этом в среду, 15 июня, сообщает агентство Reuters со ссылкой на канцелярию главы британского правительства.

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Такое заявление было сделано по итогам разговора Джонсона с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшегося в среду.

«Они (Джонсон и Зеленский — Ред.) обсудили непростительную блокаду Россией украинского зерна, и премьер-министр сказал, что надеется на прогресс в этом вопросе в ближайшие дни», — отметили на Даунинг-стрит.

В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю. Кроме того, аналитики предупредили, что на фоне роста цен на энергоносители и нехватки удобрений, которые возникли после введения антироссийских санкций, урожай в Европе и мире в целом в этом году будет значительно ниже.

3 июня президент РФ Владимир Путин назвал пять способов вывоза зерна с Украины. По его словам, самый простой и дешевый способ — это вывоз с территории Белоруссии, оттуда — сразу в порты Прибалтики, Балтийское море и в любую точку планеты. Также он подчеркивал, что заявления западных стран о том, что Россия якобы не позволяет вывозить зерно, являются блефом и перекладыванием с больной головы на здоровую.

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