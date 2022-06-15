В ГИБДД назвали регионы с наибольшим риском аварий

ГИБДД провела исследование безопасности дорожного движения в России за 2021 год. Данные из сборника 15 июня приводит «Газета.Ru».

Согласно расчетам, Санкт-Петербург стал регионом с самым высоким риском ДТП относительно протяженности дорожно-уличной сети. Он получил 5,5 балла, что соответствует более пяти авариям со смертельным исходом на каждые 100 км дорог.

Второе и третье места заняли два других города федерального значения — Москва (5,3 пункта) и Севастополь (2,9). Далее идут Адыгея (1,9) и Камчатский край.

Также в ГИБДД подсчитали число погибших на каждые 10 тыс. транспортных средств. Первую пятерку сформировали Тыва (15,1), Калмыкия (6,7), Ленинградская область (4,7), Брянская область (4,6) и Владимирская область.

В расчете числа погибших на 100 тыс. жителей региона лидером также оказалась Тыва (33,3). За ней идут Калмыкия (30,2), Адыгея (19,6), Ленинградская область (19,6) и Псковская область (17,9).

Ранее 14 июня ГИБДД назвала самые опасные нарушения в Москве. Самой частой причиной аварий в столице стало несоблюдение дистанции. Далее в списке идут несоблюдение очередности проезда и несоответствие скорости конкретным условиям.

9 июня Госавтоинспекция Москвы рассказала, что с начала года более 9 тыс. нарушений было выявлено благодаря системам скрытого наблюдения.