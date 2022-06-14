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В ГИБДД назвали самые опасные нарушения в Москве

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Самым распространенным нарушением правил дорожного движения (ПДД) водителями в Москве стало несоблюдение дистанции. Об этом 14 июня говорится в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

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Данные выводы сделаны по анализу основных показателей нарушений за пять месяцев текущего года.

Далее следуют: несоблюдение очередности проезда, несоответствие скорости конкретным условиям, на четвертом месте — нарушение правил проезда пешеходных переходов, а замыкает пятерку нарушение правил перестроения.

«В указанный период на территории столицы зарегистрировано 2978 ДТП, в результате которых 117 человек погибли и 3396 получили ранения», — отметили в ведомстве.

Произошли также 306 аварий с участием детей, в них погиб один ребенок, 326 несовершеннолетних пострадали.

Преобладающими видами ДТП, как и прежде, остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов.

В ГИБДД Москвы призвали водителей быть бдительными и ответственными при управлении транспортным средством, внимательней следить за окружающей дорожной обстановкой, снижать скорость вблизи пешеходных переходов, парковых зон и жилых кварталов.

В начале июня сообщалось, что более 9 тыс. нарушений ПДД было пресечено в Москве в ходе скрытого наблюдения с начала года. Самыми частыми нарушениями стали, в частности, передвижение водителей на транспортных средствах с нарушением правил установки номеров и передвижение на транспортных средствах с нарушением норм тонировки.

26 апреля в Госавтоинспекции рассказали об отвлекающих водителей факторах. Так, за рулем автолюбителям мешают разговоры по телефону, курение и употребление кофе.

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