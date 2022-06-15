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Многодетным семьям предоставят компенсацию за платное обучение в колледжах
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Многодетным семьям предоставят компенсацию за платное обучение в колледжах

Путин поручил предоставить компенсации многодетным семьям за платное обучение в колледжах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать возможность выплаты компенсаций многодетным семьям за платное обучение в колледжах. Об этом в среду, 15 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

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«Проработать вопрос о предоставлении средств многодетным семьям для компенсации части стоимости обучения детей из этих семей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе», — говорится в документе.

Доклад о проделанной работе будет представлен главе государства до 1 августа 2022 года.

Ранее, 26 мая, сообщалось, что право приоритетного поступления в колледжи, техникумы и ПТУ могут получить 13 новых категорий граждан. В их числе: военные-контрактники, дети военных, прокуроров, сотрудников МВД, СК, погибших во время прохождения службы, а также дети-сироты, инвалиды войны, участники ядерных испытаний.

Такой законопроект предложили депутаты и сенаторы «Единой России». Как выяснили «Известия», Госдума может принять его уже в июне.

В декабре 2021 года Путин заявил, что на образовательные программы в колледжах будет дополнительно направлено 30 млрд рублей. Он отметил, что данные средства должны быть «эффективно истрачены», чтобы подготовка студентов отвечала потребностям рынка труда. Президент также сообщил о росте интереса к рабочим специальностям.

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