Новые 13 категорий граждан смогут поступить в ПТУ по праву приоритета

Право приоритетного поступления в ПТУ, техникумы и колледжи могут получить новые 13 категорий граждан. В их числе военные-контрактники, дети военных, прокуроров, сотрудников МВД, СК, погибших во время прохождения службы, а также дети-сироты, инвалиды войны, участники ядерных испытаний. Как выяснили «Известия», такой законопроект депутатов и сенаторов «Единой России» Госдума может принять в июне.

Эту информацию «Известиям» подтвердила первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова.

«Авторы законопроекта хотят поддержать социально уязвимые категории населения: помочь им освоить профессию и тем самым улучшить качество жизни. Этим людям надо уделить особое внимание. Безусловно, они должны проходить вступительные испытания наравне со всеми, но при равных оценках иметь некий бонус», — пояснила она.

По мнению Лантратовой, если для обычного абитуриента непрохождение на бюджет будет большой проблемой, то для детей, которые остались без поддержки родителей, это может стать настоящей трагедией.

Между тем правовое управление Госдумы отнеслось к инициативе весьма критически.

«Отмечаем, что предусмотренные законопроектом преференции при зачислении на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования расходятся с установленной Федеральным законом гарантией общедоступности и ограничивают иных лиц в праве на такое обучение», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

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