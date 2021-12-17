Путин сообщил о росте интереса к рабочим специальностям

Интерес к рабочим специальностям существенно возрос в РФ в последнее время. Об этом в пятницу, 17 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании юбилейного XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

На образовательные программы в колледжах будет дополнительно направлено 30 млрд рублей, рассказал российский лидер. Путин отметил, что данные средства должны быть «эффективно истрачены».

«На что, собственно говоря, планируем направить эти 30 млрд дополнительных денег? <...> На то, чтобы, во-первых, эта подготовка полностью, насколько это возможно, отвечала потребностям рынка труда, потребностям тех коллективов, которыми вы руководите», — сказал глава государства.

Также Путин считает необходимым повышение уровня общей подготовки в колледжах, чтобы их выпускники были готовы учиться и дальше.

Ранее, 31 октября, в Минпросвещения объяснили закрытие приема в колледжи РФ по 43 профессиям тем, что за последние два года из перечня ушло около 100 «неактуальных на сегодняшний день» профессий и специальностей.

В то же время директор департамента государственной политики ведомства Виктор Неумывакин указал, что все знания и навыки, заложенные в данные программы, отдельными блоками включаются в более современные методики или переходят в список коротких программ профобучения.

13 октября сервис «Авито Работа» опубликовал данные исследования, согласно которым в III квартале 2021 года на 13% возрос спрос на специалистов, готовых работать в сфере сельского хозяйства и на производстве.

Самые высокие зарплаты за указанный период были у сварщиков, в месяц представители данной профессии получали 50 тыс. рублей, приводит данные исследования «Российская газета».