Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В ГД внесли законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев
Экономика
Путин спрогнозировал профицитный бюджет России в 2022 году
Авто
Европейские продажи автомобилей в ноябре снизились на 17%
Экономика
Приток миграционной рабочей силы в РФ вернулся к допандемийному уровню
Общество
Путин сообщил о росте интереса к рабочим специальностям
Общество
В Московском регионе ожидается аномально холодная погода 20–25 декабря
Мир
В Белом доме обсудят с союзниками предложения России по безопасности
Политика
В ГД внесли проект об уголовном наказании для лихачей на дорогах
Авто
Минпромторг задумался о повышении ценовой планки для налога на роскошные авто
Экономика
ЦБ заявил об обсуждении отмены комиссий за переводы между своими счетами

Путин сообщил о росте интереса к рабочим специальностям

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Интерес к рабочим специальностям существенно возрос в РФ в последнее время. Об этом в пятницу, 17 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании юбилейного XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

На образовательные программы в колледжах будет дополнительно направлено 30 млрд рублей, рассказал российский лидер. Путин отметил, что данные средства должны быть «эффективно истрачены».

Всего и побольше: студенты смогут получить несколько квалификаций
Новые нормы вступят в силу уже 1 сентября этого года

«На что, собственно говоря, планируем направить эти 30 млрд дополнительных денег? <...> На то, чтобы, во-первых, эта подготовка полностью, насколько это возможно, отвечала потребностям рынка труда, потребностям тех коллективов, которыми вы руководите», — сказал глава государства.

Также Путин считает необходимым повышение уровня общей подготовки в колледжах, чтобы их выпускники были готовы учиться и дальше.

Ранее, 31 октября, в Минпросвещения объяснили закрытие приема в колледжи РФ по 43 профессиям тем, что за последние два года из перечня ушло около 100 «неактуальных на сегодняшний день» профессий и специальностей.

В то же время директор департамента государственной политики ведомства Виктор Неумывакин указал, что все знания и навыки, заложенные в данные программы, отдельными блоками включаются в более современные методики или переходят в список коротких программ профобучения.

13 октября сервис «Авито Работа» опубликовал данные исследования, согласно которым в III квартале 2021 года на 13% возрос спрос на специалистов, готовых работать в сфере сельского хозяйства и на производстве.

Самые высокие зарплаты за указанный период были у сварщиков, в месяц представители данной профессии получали 50 тыс. рублей, приводит данные исследования «Российская газета».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021