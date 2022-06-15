Эксперт назвал правильным пересмотр космической программы в сторону спутников

Пересмотр проекта Федеральной космической программы в сторону финансирования российской спутниковой группировки правильное и необходимое решение. Об этом 15 июня в беседе с «Известиями» заявил член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

По его словам, в сфере спутников у России есть проблемы, которые нуждаются в проработке.

«Одна из них носит технический характер — проблемы с микроэлектроникой категории Space. Одно дело — микроэлектроника для потребителей на Земле — она должна быть массовой, целевой и конкурентоспособной. Микроэлектроника категории Space просто должна быть, и точка. Неважно, какая у нее цена», — отметил эксперт.

Остальные проблемы, как считает Ионин, носят скорее организационный характер. Так, в России нет рынка космических услуг — группировка спутников разворачивается за государственные деньги. В результате рынка нет, так как государственные органы во всем мире являются основными потребителями космических услуг, указал эксперт.

«Еще одна проблема заключается в необходимости активного подключения частного бизнеса. Чтобы рынок развивался, необходимо предоставлять частные услуги для бизнеса и массовых потребителей. Но «Роскосмос» не обладает и не должен обладать компетенциями по массовым услугам», — подчеркнул Ионин.

Он также отметил необходимость подключать партнеров из дружественных стран, потому что все космические системы по определению глобальны.

Ранее в этот день в «Роскосмосе» сообщили, что в пересмотренном проекте Федеральной космической программы предусматривается приоритет финансирования российской спутниковой группировки. В первую очередь речь идет о метеорологических спутниках и радиолокационных аппаратах дистанционного зондирования Земли. Проект в настоящее время согласовывают с заинтересованными министерствами и ведомствами.