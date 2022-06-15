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Генконсульство РФ в Турции прокомментировало смерть россиянки в Аланье

Генконсульство РФ в Турции: проводится расследование обстоятельств смерти россиянки в Аланье
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Фото: Global Look Press/Lu Zhe
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Власти Турции официально уведомили генконсульство РФ о смерти проживавшей в Аланье российской гражданки. Об этом 15 июня сообщили «Известиям» в диппредставительстве

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«12 июня ее тело без признаков жизни было обнаружено по месту жительства. Прибывшая на место инцидента бригада медиков констатировала летальный исход», — уточняется в сообщении.

Полицейские и судебно-медицинские органы выясняют причины смерти женщины, добавили в генконсульстве.

О смерти россиянки в Аланье сообщил 13 июня портал Haberturk. По его данным, 47-летняя Аида Магомедова была обнаружена без сознания в ее квартире подругой.

После осмотра места происшествия тело женщины доставили в морг муниципалитета Аланьи, проводится расследование.

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