Генконсульство РФ в Турции прокомментировало смерть россиянки в Аланье
Власти Турции официально уведомили генконсульство РФ о смерти проживавшей в Аланье российской гражданки. Об этом 15 июня сообщили «Известиям» в диппредставительстве
«12 июня ее тело без признаков жизни было обнаружено по месту жительства. Прибывшая на место инцидента бригада медиков констатировала летальный исход», — уточняется в сообщении.
Полицейские и судебно-медицинские органы выясняют причины смерти женщины, добавили в генконсульстве.
О смерти россиянки в Аланье сообщил 13 июня портал Haberturk. По его данным, 47-летняя Аида Магомедова была обнаружена без сознания в ее квартире подругой.
После осмотра места происшествия тело женщины доставили в морг муниципалитета Аланьи, проводится расследование.