Россиянку нашли мертвой в квартире в турецкой Аланье
Гражданка РФ найдена мертвой в квартире в турецком городе Аланья. Об этом в понедельник, 13 июня, сообщает информационный портал Haberturk.
«Аида Магомедова (47 лет), проживающая в районе Гюллерпынары Аланьи, была обнаружена подругой без сознания в квартире. Полиция и медицинские бригады, прибывшие в квартиру по извещению, констатировали смерть женщины», — говорится в публикации.
После осмотра тело покойной было доставлено в муниципальный морг.
О причинах, которые могли привести к смерти россиянки, не сообщается. Данных о том, могла ли быть смерть насильственной или наступила по естественным причинам, также нет.
По факту случившегося организовано расследование.
9 июня генеральное консульство РФ в Анталье сообщило, что турист из России утонул на юге Турции.
Трагедия произошла 8 июня на пляже одного из отелей курортной зоны Манавгат. Российский гражданин бригадой скорой помощи был доставлен в ближайшую больницу, однако скончался не приходя в сознание.