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Россиянку нашли мертвой в квартире в турецкой Аланье

Habertürk: 47-летнюю россиянку нашли мертвой в квартире в турецкой Аланье
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Фото: Haberturk
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Гражданка РФ найдена мертвой в квартире в турецком городе Аланья. Об этом в понедельник, 13 июня, сообщает информационный портал Haberturk.

«Аида Магомедова (47 лет), проживающая в районе Гюллерпынары Аланьи, была обнаружена подругой без сознания в квартире. Полиция и медицинские бригады, прибывшие в квартиру по извещению, констатировали смерть женщины», — говорится в публикации.

После осмотра тело покойной было доставлено в муниципальный морг.

О причинах, которые могли привести к смерти россиянки, не сообщается. Данных о том, могла ли быть смерть насильственной или наступила по естественным причинам, также нет.

По факту случившегося организовано расследование.

9 июня генеральное консульство РФ в Анталье сообщило, что турист из России утонул на юге Турции.

Трагедия произошла 8 июня на пляже одного из отелей курортной зоны Манавгат. Российский гражданин бригадой скорой помощи был доставлен в ближайшую больницу, однако скончался не приходя в сознание.

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