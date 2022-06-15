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Проездные для бесплатных пересадок с электричек введут в Нижнем Новгороде

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Для жителей Нижнего Новгорода станут доступны проездные билеты с бесплатными пересадками с электричек на другие виды транспорта. Об этом стало известно после встречи представителей «Центра развития транспортных систем» и АО «Институт «Стройпроект» и социальных служб.

По словам директора Центра Артема Бафанова, в рамках внедрения новой транспортной сети ни одного проездного документа отменено не будет. А при помощи таких проездных пассажиры смогут бесплатно пересаживаться с электричек на другие виды транспорта. Не исключено, что такие правила распространят и на передвижение по водным путям, пишет ИА «НьюсНН».

Ранее сообщалось, что в августе в Нижнем Новгороде внедрят новую транспортную схему. В июне власти подготовят документ планирования и включат в него сроки ввода каждого маршрута и трассировку. После утверждения схему начнут постепенно внедрять в городе.

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