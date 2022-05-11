Нижегородские власти назвали дату внедрения новой транспортной схемы

Стало известно, когда в Нижнем Новгороде начнут внедрять новую транспортную схему. Это произойдет в августе, сообщил директор ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» Артем Бафанов на заседании комиссии гордумы по имуществу и транспорту.

Он рассказал, что в мае пройдет презентация интерактивной транспортной карты, после чего состоятся общественные обсуждения с участием жителей и депутатов.

В июне власти подготовят документ планирования и включат в него сроки ввода каждого маршрута и трассировку. После утверждения схему начнут постепенно внедрять в городе.

ИА «НьюсНН» напоминает, что реализация проекта продлится до 2025 года. За это время в Нижнем Новгороде появятся новые маршруты, построят дополнительные остановки и станции метро.

В конце апреля сообщалось о планах властей Нижнего Новгорода повысить стоимость проезда в общественном транспорте впервые за пять лет. Окончательное решение пока не принято, однако проект уже одобрила антикоррупционная экспертиза.