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В Женеве сообщили о постепенном возобновлении полетов после сбоя

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Фото: TASS/EPA
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Администрация аэропорта в Женеве объявила о постепенном возобновлении полетов после приостановки авиасообщения из-за сбоя в системе Skyguide в среду, 15 июня.

«Воздушное сообщение постепенно возобновилось с 08:30. Путешественников просят уточнить у своей авиакомпании статус их рейсов, так как было объявлено об отмене ряда рейсов», — цитирует сообщение RT.

Ранее этим утром служба аэронавигации Skyguide сообщила, что воздушное пространство Швейцарии закрыто вследствие технического сбоя в ее работе. При этом Skyguide не отметила, как долго воздушное пространство останется закрытым, сообщает телеканал «Звезда».

8 июня сотрудники нескольких авиакомпаний устроили массовую забастовку в Италии, что привело к отмене 360 рейсов. Персонал выразил недовольство тяжелыми условиями труда и при этом низкой зарплатой, а также отсутствием больничных и выходных.

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