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В Италии забастовка авиаперсонала привела к отмене 360 рейсов

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Фото: Global Look Press/Claudio Furlan/LaPresse
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Сотрудники нескольких авиакомпаний устроили массовую забастовку в Италии, что привело к отмене 360 рейсов в среду, 8 июня. Об этом сообщает газета la Repubblica. Отмечается, что персонал недоволен тяжелыми условиями труда и при этом низкой зарплатой, а также отсутствием больничных и выходных.

Так, забастовка затронула самые крупные из бюджетных авиакомпаний — персонал ирландской авиакомпании Ryanair не принимался за работу с 10:00 до 14:00 по местному времени, а сотрудники британской EasyJet оставались на земле с 13:00 до 17:00.

В забастовке также приняли участие работники испанской авиакомпании Volotea, венгерской Wizz Air и мальтийской Air Malta.

Больше всего среди перечисленных авиакомпаний жаловались на Ryanair. Лоукостер обвиняют помимо прочего в самовольном урезании заработной платы, отказе в предоставлении дней обязательного отпуска в летний сезон и отсутствии воды и питания для экипажа.

В общей сложности последствия забастовки ощутили более 4 тыс. пассажиров. Больше всего было задержано рейсов в аэропортах Милана, Бергамо и острова Сардиния.

В июле прошлого года самолет «Аэрофлота», направлявшийся из Москвы в Лиссабон, вернулся в российскую столицу из-за забастовки работников аэропортов Португалии. В тот день по стране было отменено свыше 200 рейсов.

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