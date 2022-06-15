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Швейцария временно закрыла воздушное пространство из-за технического сбоя

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Фото: Global Look Press/Pius Koller
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Воздушное пространство Швейцарии закрыто вследствие технического сбоя в ее работе. Об этом сообщила в среду, 15 июня, служба аэронавигации Skyguide в своем Twitter.

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«Skyguide столкнулась <...> этим утром с технической неполадкой, и поэтому швейцарское воздушное пространство было закрыто», — говорится в сообщении.

При этом Skyguide не отметила, как долго воздушное пространство останется закрытым.

14 июня стало известно, что оснащенные искусственным интеллектом роботы-полицейские «заступили на службу» в аэропорту Нарита в Японии. Их высота составляет 1,2 м, внешне они напоминают небольшое транспортное средство. Их искусственный интеллект может мгновенно анализировать изображение, которое фиксируют установленные камеры. Эти роботы, как предполагается, будут следить за порядком в аэропорту, а также вести поиск забытых или подозрительных вещей.

8 июня сотрудники нескольких авиакомпаний устроили массовую забастовку в Италии, что привело к отмене 360 рейсов. Персонал выразил недовольство тяжелыми условиями труда и при этом низкой зарплатой, а также отсутствием больничных и выходных.

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