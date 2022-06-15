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Дилеры назвали наименее ликвидные цвета автомобилей в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В России нестандартный цвет кузова может снизить стоимость автомобиля на вторичном рынке и увеличить срок его продажи. Об этом «Газете.Ru» 15 июня сообщили в дилерском центре «Автодом».

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«Золотистый, коричневый, фиолетовый и другие расцветки кузова могут снизить стоимость на рынке авто с пробегом и увеличить срок продажи. Оранжевый, синий, зеленый, красный, серый, бежевый, розовый также снижают шансы скорой и выгодной продажи», — рассказал представитель центра.

Отмечается, что машины желтого цвета стоят на 20% дешевле, потому что есть вероятность того, что они были задействованы в бизнесе такси. То же самое касается авто белого цвета.

При этом есть исключения. Например, это касается автомобилей юбилейных серий, которые окрашиваются в необычные оттенки. Такие машины с пробегом всегда сохраняют высокую цену на рынке, добавили дилеры.

Накануне сообщалось, что в России автомобили популярных марок возрастом от трех до пяти лет можно приобрести в среднем за 1,3 млн рублей.

Самая низкая медианная стоимость зафиксирована у автомобилей Lada (750 тыс. рублей), за ними следует Chery (950 тыс. рублей), Volkswagen (1,1 млн рублей) и Ford (1,2 млн рублей). Марками с самой высокой медианной стоимостью оказались Toyota (2,5 млн рублей), Nissan (1,6 млн рублей), сообщили специалисты сервиса для покупки и продажи машин онлайн «СберАвто».

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