Названа средняя стоимость автомобилей популярных марок возрастом до пяти лет

В России автомобили популярных марок возрастом от трех до пяти лет можно приобрести в среднем за 1,3 млн рублей. Об этом 14 июня сообщил сервис для покупки и продажи машин онлайн «СберАвто», эксперты которого изучили предложение по продаже авто с пробегом популярных в текущем году брендов.

«Самая низкая медианная стоимость зафиксирована у автомобилей Lada (750 тыс. рублей), за ними следует Chery (950 тыс. рублей), Volkswagen (1,1 млн рублей) и Ford (1,2 млн рублей). Марками с самой высокой медианной стоимостью оказались Toyota (2,5 млн рублей), Nissan (1,6 млн рублей)», — уточнили в пресс-службе сервиса.

В то же время, автомобили с пробегом возрастом до трех лет стоят в среднем 1,79 млн рублей. Среди лидеров с наименьшей медианной ценой в этой категории — Lada (870 тыс. рублей), Ford (1,3 млн рублей). Самые дорогостоящие — Toyota (3,6 млн рублей), Chery (2,2 млн рублей).

Сделка по покупке востребованного на авторынке транспорта возрастом от пяти до семи лет обойдется в среднем в 1,1 млн рублей. Меньше всего в этой возрастной категории стоит Lada (615 тыс. рублей), наибольшая цена предлагается за Toyota, медианная стоимость которой составила 2 млн рублей, и Nissan (1,35 млн рублей).

В категории с побегом от семи до 10 лет машина обойдется в среднем в 850 тыс. рублей. Дешевле всего — Lada (400 тыс. рублей), самая высокая медианная стоимость — у Toyota (1,6 млн рублей).

В начале июня специалисты «Авто.ру» сообщили, что среди трехлетних автомобилей с пробегом лидерами по росту стоимости стали японские марки. Возглавила рейтинг Toyota Hilux с ростом цены на 76,4%. В 2019 году средняя стоимость составила порядка 2,6 млн рублей, в 2022 году — около 4,6 млн. В категории пятилетних автомобилей с пробегом больше всего подорожала трехдверная Нива и Toyota RAV4. Стоимость этих моделей выросла на 40% от цены покупки.