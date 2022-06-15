Медведев поставил под сомнение существование Украины через два года

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поставил под сомнение существование Украины на карте мира через два года. Об этом он написал в среду, 15 июня, в своем Telegram-канале.

Своим сообщением он прокомментировал планы Украины по ленд-лизу получить сжиженный природный газ с оплатой поставки через два года.

«А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже всё равно — они настолько вложились в проект «анти-Россия», что всё остальное для них пустяк», — написал он.

Ранее в этот день в СМИ появились сообщения о том, что Украина добивается от США соглашения о поставках в страну американского сжиженного природного газа. Киев желает получить от Вашингтона шесть миллиардов кубометров природного газа, а расплачиваться за нее планируется после увеличения внутренней добычи газа.

14 июня Медведев заявил, что данные по росту инфляции и цен на все виды топлива, прогнозы на дальнейшее ухудшение экономик западных стран говорят о том, что «паровоз их экономики услуг и цифровых валют летит в стену на полных парах».

Медведев отметил, что некоторые из сторонников санкций на Западе начали понимать, что из-за них граждане их же стран могут лишиться еды, удобрений, источников энергии, металлов и иных материалов для производства машин и механизмов, топлива для европейских и американских АЭС.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, которую РФ начала 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».