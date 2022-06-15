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Новый способ оплаты смартфоном по картам «Мир» появится с 25 октября

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Оплачивать покупки с помощью смартфона в России после 25 октября смогут держатели карт «Мир». Операции оплаты и возврата будут проходить с помощью QR-кодов, сформированных в программе Mir Pay или приложении кредитной организации. Об этом сказано в бюллетене национальной платежной системы, фрагменты которого есть в распоряжении «Известий».

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В документе говорится, что пользоваться этим способом можно будет только после аутентификации держателя карты. Также понадобится доработка со стороны продавцов.

В пресс-службе платежной системы сообщили, что система «Мир» собирается предоставить банкам техническую возможность реализовать сервис оплаты с использованием QR-кодов, сформированных в мобильных устройствах держателей карт.

Сообщается, что со временем кредитные организации смогут начать предоставлять этот сервис своим клиентам.

«Держатель карты «Мир» формирует QR-код на своем мобильном устройстве и предъявляет его для считывания сканером в торговом предприятии», — пояснили механизм работы в национальной платежной системе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пустить в код: в РФ появится новый способ оплаты смартфоном по картам «Мир»

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