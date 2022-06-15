Россия назвала недопустимыми удары Израиля по территории Сирии

Удары Израиля по сирийской территории недопустимы. Этот вопрос будет рассмотрен на переговорах в Нур-Султане, заявил в среду, 15 июня, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

«Мы рассмотрим вопрос участившихся обстрелов территории Сирии со стороны Израиля. Думаем, что на этом нужно будет акцентировать внимание, это недопустимо. Тем более что совсем недавно была осуществлена атака на сирийский международный аэропорт, где повреждена взлетно-посадочная полоса, которая не позволяет принимать международные рейсы», — сказал он на открытии международной встречи по сирийскому урегулированию.

В столице Казахстана 15–16 июня пройдет встреча сторон «астанинского процесса». В них будут участвовать делегации государств-гарантов — России, Турции и Ирана, правительства Сирии и сирийской оппозиции.

Наблюдателями выступят делегация ООН во главе с главным сотрудником по политическим вопросам офиса спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Роберта Данна, делегация от Иордании, представители управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста.

Взлетно-посадочные полосы международного аэропорта Дамаска были выведены из строя в результате израильских авиаударов 11 июня. В министерстве транспорта Сирии сообщили, что израильские удары привели к повреждению взлетно-посадочных полос в нескольких местах, навигационного освещения и здания одного из терминалов.

Российская сторона осудила авиаудар Израиля. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подобные действия создают серьезные риски для международного авиасообщения и подвергают реальной опасности жизни ни в чем не повинных людей

В российском внешнеполитическом ведомстве вновь подчеркнули, что продолжающиеся обстрелы Израилем территории Сирийской Арабской Республики, которые совершаются в нарушение базовых норм международного права, абсолютно недопустимы.