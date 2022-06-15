Российская межведомственная организация привезла гумпомощь в сирийскую Дейру

Чтобы помочь в решении гуманитарных проблем в Сирии и развить российско-сирийское взаимодействие в интересах скорейшего восстановления страны, была организована рабочая поездка российской межведомственной делегации в Сирийскую Арабскую Республику. Делегаты привезли гуманитарную помощь в город Дейра.

«Москва очень давно имеет возможность [оказывать помощь] в рамках принятого Госдумой закона о поддержке соотечественников за рубежом. Есть программа правительства Москвы о поддержке соотечественников. Один из разделов этой программы — оказание помощи приходам православных церквей, вокруг которых есть жизнь соотечественников», — пояснил замруководителя департамента международных и внешнеэкономических связей правительства Москвы Игорь Ткач.

Он рассказал, что в рамках программы поступает множество заказов со всего мира. Решение о том, куда будет направлена помощь, принимает специальная комиссия. Он также пообещал, что этот сирийский приход не оставят — туда привезут литературу, будет организована приходская школа, где дети смогут учить русский язык. Открыть храм после восстановления планируют в августе этого года. Он, как и весь город, сильно пострадал во время войны.

От имени Российской Федерации госпиталю в целях восстановления мирной жизни и налаживания связи передали акт на гуманитарную помощь и дизельный генератор, который поможет обеспечить медучреждение электричеством. Его мощности хватает для освещения многоквартирного пятиэтажного дома, а госпиталь очень нуждался в дополнительной электроэнергии.

В процессе рабочей встречи был достигнут договор о сотрудничестве. По нему сирийские выпускники школ смогут принять решение, захотят ли они учиться в России. Если да, им будут предоставлены все необходимые условия.

«В рамках дружбы наших президентов мы решили предоставить такую возможность. Здесь даже не финансовая сторона — она вторична. Существует российская квота на обучение иностранных студентов таких государств, как Сирия. Это делается в рамках помощи», — рассказал министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов.

Он рассказал, что в рамках договора о сотрудничестве в сирийские образовательные учреждения будет направлена презентация, которую будут транслировать в школах, чтобы дети могли решить, хотят ли они учиться в Рязанской области.

В ноябре прошлого года сообщалось, что при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) больницы на юге Сирии были снабжены медикаментами и оборудованием. В больницу Бусры было направлено 2 т помощи, в том числе десятки коробок с антисептиками и другими препаратами первой необходимости.