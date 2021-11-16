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Больницы Сирии получили оборудование и медикаменты из России

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При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) больницы на юге Сирии были снабжены медикаментами и оборудованием.

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Отмечается, что за помощью местные власти обратились в российский ЦПВС в октябре. Гуманитарный груз оперативно собрали и отправили в Бусру, где наблюдается большой поток пациентов со всех окрестных районов провинции Дераа.

«Приходится очень трудно. Не хватает врачей и медикаментов. Нам очень нужна помощь. Больше всего мы нуждаемся в оборудовании для проведения анализов. Потому что большинство пациентов у нас сейчас как раз с коронавирусом», — рассказал врач больницы Радуан Мукдад.

В больницу Бусры было направлено 2 т помощи, в том числе десятки коробок с антисептиками и другими препаратами первой необходимости.

«Это тот объем, который позволит больнице совершенно спокойно работать в течение ближайших двух-трех месяцев. Дальше мы планируем наращивать объем наших поставок», — рассказал председатель ассоциации импортеров и экспортеров здравоохранения Дмитрий Омутных.

Как подчеркнул представить ЦПВС Игорь Смолий, планируется целый комплекс мероприятий по оказанию подобной помощи, который охватывает все регионы Сирии и рассчитан на длительный период.

Кроме того, днем ранее в Сирию прибыла делегация межведомственного координационного штаба России по возвращению беженцев и восстановлению мирной жизни. Особое внимания делегация уделила акциям с передачей сирийской стороне гуманитарной помощи.

За день до этого в Сирию доставили 1,1 т гуманитарной помощи, в том числе продукты, лекарства, медицинское оборудование, одежда, школьные принадлежности.

Комплекс задач постконфликтного урегулирования в Сирии реализуется российским военным ведомством совместно с органами исполнительной власти и организациями в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина.

Ранее, 3 ноября, замначальника российского Центра по примирению в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что российские военные подарили ученикам сирийской школы «Аль-Амаль» в Дамаске, где обучаются дети с особенностями, инвалидные коляски.

21 сентября стало известно, что сирийская провинция Дераа вернулась под контроль властей страны. Мирная обстановка в регионе стала возможна благодаря посредничеству ЦПВС: именно российские военные в ходе тяжелых переговоров убедили державших деревню Эль-Музейрибе боевиков сдать оружие.

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