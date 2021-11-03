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Российские военные подарили коляски детям-инвалидам из школы в Дамаске

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Российские военные подарили ученикам сирийской школы «Аль-Амаль» в Дамаске, где обучаются дети с особенностями, инвалидные коляски. Об этом в среду, 3 ноября, сообщил замначальника российского Центра по примирению в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«Это не первая подобная гуманитарная акция в этой школе, и наше сотрудничество с этим учебным заведением будет продолжено», — отметил он.

Один из школьников по имени Хайсам во время обстрела города боевиками потерял обе ноги. Для него новая коляска стала настоящим подарком.

«Старая меня уже просто замучила — постоянно ломалась. Я живу далеко от школы, на другом конце города, поэтому дорога сюда занимает много сил и времени. Коляска мне просто необходима, но они часто ломаются, и менять их приходится почти каждый год», — рассказал десятиклассник.

Кроме колясок военные привезли детям наборы сладостей.

«Мы были очень рады, когда узнали, что русские друзья привезут нам подарки. Должна отметить, что это уже не первая партия помощи. И сегодня мы снова видели улыбки на лицах наших детей и радость в их глазах. Мы очень благодарны вам за это», — пояснила директор школы «Аль-Амаль» Фарияд Хамет.

В Сирии насчитывается всего две школы для детей-инвалидов — в Алеппо и в Дамаске. В основном в них учатся дети, которые получили увечья по вине террористов.

В августе учащиеся школ Сирии прибыли в Москву, где ознакомились с историей, культурой и традициями России. У себя на родине подростки занимаются изучением русского языка. В столицу школьники приехали по приглашению российского министра обороны генерала армии Сергея Шойгу.

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