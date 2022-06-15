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Дети привитых матерей оказались более защищенными от «Омикрона»

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Норвежские ученые изучили, как вакцинация беременных женщин влияет на защиту их новорожденных детей от коронавируса. Оказалось, что одна доза антиковидной прививки, полученная матерью во время беременности, на треть снижает вероятность заражения ее ребенка штаммом «Омикрон», указано в исследовании. А второй и третий уколы уменьшают эту опасность в 1,5 раза, узнали «Известия».

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Исследование выполнили на примере иностранных мРНК-вакцин, содержащих генетический материал вируса, на котором организм человека учится вырабатывать антитела против настоящего возбудителя. Российские ученые уверены, что результаты работы справедливы и для отечественной векторной вакцины «Спутник V». В ее составе есть вирусы, лишенные гена размножения, что делает их безопасными для организма.

«Аналогичный эффект окажет и вакцинация «Спутником V». Если мать в период беременности получила вакцину, то антитела передадутся и ее ребенку. А к какому типу относится вакцина — РНК или другому — значения не имеет», — рассказал «Известиям» главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Норвежские ученые включили в свое исследование данные 21 643 новорожденных. Это все дети, появившиеся на свет в стране с сентября 2021 по апрель 2022 года. Из них 45% родились у женщин, которые получили две или три дозы вакцины от коронавируса во втором или третьем триместре беременности.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Семейное антитело: дети привитых матерей лучше защищены от «Омикрона»

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