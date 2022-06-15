За границей решили открыть специальные бюро помощи россиянам

За границей могут появиться специальные сервисные бюро, призванные упростить россиянам решение консульских вопросов — например, оформление паспортов, нотариальных актов, справок. Это касается и постоянно проживающих за рубежом, и туристов, узнали «Известия».

С подобной инициативой выступил МИД РФ, а правительственная комиссия по законопроектной деятельности ее одобрила, сообщил «Известиям» член этой комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.



«Это поможет снизить нагрузку на сотрудников консульств, что в условиях сокращения дипломатического персонала российских посольств из-за международной обстановки становится особо актуальным. А процесс оказания консульских услуг станет для граждан более быстрым и удобным», — добавил он.



Предполагается, что такие сервисные бюро будут открываться при наиболее загруженных дипломатических представительствах и консульских учреждениях России в других странах.



9 июня соответствующий проект закона зарегистрирован в Госдуме (ГД). Готовить документ к рассмотрению будет комитет ГД по международным делам, первое чтение пройдет в июне, сообщается на сайте нижней палаты парламента.



Список стран, где откроются сервисные бюро, утвердит МИД. При этом они будут действовать в рамках внутренних законов этих государств. То есть сотрудники бюро не будут иметь дипломатического статуса.



«Это исключит необходимость получения какого-либо специального согласия от иностранных властей на открытие таких представительств», — отметил Груздев.



Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ускоренное поручение: для россиян откроют бюро помощи за границей