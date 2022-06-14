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Врачи назвали причины постоянного чувства голода

Врачи Матвеев и Богуш назвали причины постоянного чувства голода
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Фото: Global Look Press/uwe umstätter
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Кандидат медицинских наук, создатель и руководитель проекта «Школа управления весом доктора Матвеева» Николай Матвеев и врач-онколог медицинской клиники НАКФФ Елена Богуш рассказали о неочевидных причинах постоянного чувства голода.

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По словам Матвеева, такое чувство может возникать из-за стресса, проблем с щитовидной железой и другими внутренними органами, а также в связи с неправильным питанием.

«Психологические причины, как правило, появляются у людей, находящихся в состоянии острого или хронического стресса или психоэмоционального напряжения», — прокомментировал кандидат медицинских наук в беседе с Lenta.Ru.

Именно поэтому, указал он, так вреден «диетический» подход при избавлении от избыточного веса, поскольку любое искусственное ограничение всегда приводит к стрессу, из-за этого позитивное стремление заканчивается перееданием.

Эксперт добавил, что при хроническом стрессе, профессиональном или эмоциональном выгорании организм пытается компенсировать недостаток гормонов радости и ее предвкушения — серотонина и дофамина — и формируется нездоровое пищевое поведение.

Нехватка витаминов (А, D, группы В) также может вести к постоянному чувству голода. Изменяется состав кишечной микрофлоры, и человек пытается компенсировать ее недостаток, что субъективно ощущается как голод.

«Но чаще всего к ощущению голода приводит то, что сегодня принято считать нездоровой пищей: фастфуд и переработанные продукты. Их потребление сопровождается скачкообразным повышением гормонов, регулирующих аппетит, и зачастую даже полный желудок не спасает от ощущения голода», — пояснил врач.

Матвеев отметил, что люди продолжают есть. К таким же последствиям приводит поедание конфет и тортов, так как организм не приспособился к такой ударной углеводной нагрузке.

Эксперт отметил, что организм не всегда может отличить чувство голода от жажды, и призвал обязательно выпивать в сутки по 30 мл воды на килограмм массы тела. Он посоветовал также уменьшить количество еды и перейти на интервальное питание.

В свою очередь, Елена Богуш считает, что постоянное чувство голода связано с нарушением режима сна, который приводит к дисбалансу гормонов. Следствием плохого сна может стать как повышение уровня гормона, стимулирующего аппетит, так и снижение содержания гормона, вызывающего ощущение сытости.

Одной из причин чрезмерного голода может быть и гипертиреоз — гиперфункция щитовидной железы. Избыточное количество гормонов щитовидной железы ускоряет процессы организма, что приводит к большим затратам энергии и необходимости их восполнять прежде всего за счет пищи.

Врач отметила, что ощущение голода может возникать из-за гельминтоза.

Кроме того, повышение аппетита на фоне постоянного ощущения голода может наблюдаться у женщин на фоне беременности и в зависимости от фазы менструального цикла.

Употребление алкоголя также является одной из причин ощущения голода.

Следование данным советам не отменяет консультации специалиста.

Ранее в этот день врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что потребление в пищу некоторых продуктов вместе с творогом может привести к проблемам с пищеварением. Она указала на то, что творог, употребляемый одновременно с мясом или яйцами, может навредить организму. Вместо этого диетолог порекомендовала сочетать творог со свежей зеленью, овощами и любыми сухофруктами, при этом избегая сахара, сообщается на сайте aif.ru.

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