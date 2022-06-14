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Шеф-повар рассказал о правилах варки разных сортов риса

Шеф-повар Сидвелл рассказал, как правильно варить разные сорта риса
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Фото: Global Look Press/Anatoly Prososov
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Шеф-повар Питер Сидвелл 12 июня рассказал изданию Express, как правильно варить рис и что у каждого сорта есть свой способ варки.

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Для басмати подходит соотношение риса и воды 1:1½, варить нужно на медленном огне до тех пор, пока рис не впитает всю воду.

Для бурого риса нужно большее количество воды — на каждую чашку риса 2 л воды. Такой метод подкреплен сложностью размягчения зерна. Именно этот вид шеф-повар рекомендует кипятить полчаса, отмечает «Газета.ru».

Соотношение жасминового риса к воде — 1:1¼. Варить также нужно методом абсорбции — на медленном огне под крышкой, пока не впитается вся жидкость.

Рис для пилава — ближневосточного аналога плова — готовится в соотношении крупы и воды 1:2. Но Сидвелл советует его первым делом обжарить на сковородке со сливочным маслом, а после этого добавить в кипящую воду.

В этот же день шеф-повар Антон Прокофьев назвал два секрета идеальной гречки. Он посоветовал перед варкой прогреть крупу на сковородке, а также «после того как вода впитается, закутать гречку полотенцем и убрать в духовку на минимальные температуры минут на сорок».

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