Нутрициолог рассказала об опасности употребления каши на завтрак

Традиционным блюдом на завтрак является каша, однако регулярное употребление углеводной пищи утром может привести к набору веса и развитию диабета. Об этом 15 июня предупредила врач-терапевт, врач семейной практики и нутрициолог, Европейский центр Нутрициологии, эксперт SOLGAR Ольга Ермоленко.

«Мы проснулись, наше тело отдыхало во время сна, и у него достаточный запас энергии для начала дня. Углеводы — это активный источник энергии. И получается, что у нас с углеводным завтраком и энергией после сна появляется переизбыток энергии, которую надо тратить. Но многие из нас тратят ее на поход до личного или общественного транспорта и дорогу в офис, и, как итог, переизбыток энергии запасается в жировых депо тела», — подчеркнула специалист в беседе с «Известиями».

По ее словам, углеводный завтрак также может стать причиной быстрого повышением уровня сахара и инсулина в крови. Врач предупреждает: такие инсулиновые скачки могут привести к набору веса и развитию диабета.

Если же завтрак состоит из белков, жиров и минимального количества сложных углеводов, то уровень сахара в крови постепенно повышается в пределах нормы и медленно опускается, в результате человек долгое время остается работоспособным. Кроме того, в таком случае повторное чувство голода возникает уже в обеденное время, что физиологично и правильно.

«В журнале Nutrients была опубликована научная статья, в которой продемонстрировали разницу между употреблением яиц и овсянки на завтрак. По итогу эксперимента было установлено, что участники, которые каждое утро ели яйца, дольше чувствовали сытость, чем те, кто ел овсянку. Также выяснилось, что употребление белка на завтрак уменьшает количество грелина в крови (гормона, который отвечает за аппетит). Что очень важно для поддержания здорового, стройного тела», — отметила Ермоленко.

Она пояснила, что полученные из белковых продуктов аминокислоты участвуют в формировании других белковых структур — гормонов и ферментов, которые помогают нам функционировать в течение всего дня и настраивают организм как часы. При этом дефицит белка неизбежно ведет к нарушению всех взаимосвязанных структурно-функциональных процессов в организме.

«Если человек потребляет белка менее 0,8 г на 1 кг веса, возможно снижение обновления и регенерации тканей, спад выработки ферментов и сбои в пищеварительной системе, дисбаланс в работе эндокринной системы, дефицит нейромедиаторов и нарушения в работе нервной системы, недостаток гемоглобина и проявления кислородного голодания. А также нарушение костеобразования, снижение иммунитета, сбои в работе ключевых систем органов организма», — предостерегла нутрициолог.

24 мая врач-эндокринолог Оксана Михалева рассказала о важности здоровых перекусов в процессе похудения. По ее словам, они помогут справиться с чувством голода и не сорваться на высококалорийные сладости. К полезным перекусам эксперт отнесла, в частности, блюда из творога не более 5% жирности и без добавления сахара.