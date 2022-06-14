На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между военными. Об этом во вторник, 14 июня, сообщили в Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Киргизской Республики (ГКНБ КР).

«14 июня 2022 года на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошла перестрелка между пограничными нарядами Кыргызской Республики и Республики Таджикистан. Примерно в 6:50–7:00 (3:50–4:00 мск) в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области со стороны пограничного поста «Кех» ПВ ГКНБ Республики Таджикистан был произведен выстрел в сторону пограничного поста «Булак-Башы» ПС ГКНБ КР. В ответ с кыргызской стороны был также произведен ответный выстрел в сторону таджикского поста», — говорится в сообщении Управления информации и коммуникации Пограничной службы ГКНБ КР.

Как пояснили в ведомстве, пограничники обеих сторон заняли боевые позиции, пока представители пограничных территорий со стороны Баткенской области и Согдийской области вели телефонные переговоры. Также к месту инцидента выехали начальники пограничных отрядов.

«Однако в 7:50 (4:50 мск) таджикская сторона вновь начала перестрелку с применением гранатометов и минометов. В 8:10 (5:10 мск) перестрелка прекратилась», — уточнили в погранслужбе ГКНБ КР.

По состоянию на 8:40 (5:40 мск) 14 июня обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная, отметили в пограничной службе ГКНБ Киргизской Республики.

В апреле Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии сообщала о двух перестрелках между пограничниками Киргизии и Таджикистана, произошедших за сутки. В результате инцидента пострадал как минимум один военнослужащий.

Еще одну перестрелку между пограничниками зафиксировали 10 марта. Тогда сообщалось, что на одном из спорных участков границы Киргизии и Таджикистана, в районе местности Тескей Баткенской области Киргизии, таджикские пограничники, «изменив ранее используемый маршрут движения», вышли на «новый рубеж охраны границы» и потребовали от киргизских пограничников покинуть данный участок.

Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому — участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.