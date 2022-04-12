Две перестрелки произошли на границе Киргизии и Таджикистана

Между пограничниками Киргизии и Таджикистана за сутки произошли две перестрелки. В результате инцидента есть раненые, сообщает 12 апреля Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии на странице в Facebook (принадлежат организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Как уточняется, при несении службы пограничники двух стран встретились в районе Баткенской области. По заявлению киргизской стороны, наряд Таджикистана пересек границу, зайдя на 20 м. В результате началась стрельба, в ходе которой, по предварительным данным, один военнослужащий Таджикистана получил ранение.

«Около 21:17 в ходе переговоров между пограничными представителями Кыргызстана и Таджикистана, прибывшие на место инцидента в качестве усиления пограничники Таджикистана открыли огонь по военнослужащим ПС ГКНБ Кыргызстана. Завязалась повторная перестрелка, которая длилась около 30 минут. Был ранен военнослужащий ПС ГКНБ КР», — говорится в сообщении.

По информации погранслужбы Киргизии, после происшествия таджикская сторона обстреляла киргизское село Достук из минометов.

10 марта сообщалось, что на одном из спорных участков границы Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками двух государств. По данным погранведомства, в районе местности Тескей Баткенской области Киргизии таджикские пограничники, «изменив ранее используемый маршрут движения», вышли на «новый рубеж охраны границы» и потребовали от киргизских пограничников покинуть данный участок.

27 января в местности Торт-Кочо также произошел конфликт между представителями Таджикистана и Киргизии. В Киргизии заявили, что таджикская сторона по неизвестным причинам перекрыла дорогу Ош–Баткен–Исфана, это стало причиной обострения ситуации на границе. На место прибыли представители правоохранительных органов и призвали урегулировать вопрос мирным путем. Однако через несколько минут после завершения переговоров завязалась перестрелка. В ходе инцидента пострадало более 30 человек с обеих сторон.

Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому — участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.