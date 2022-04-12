Прямой эфир

Две перестрелки произошли на границе Киргизии и Таджикистана

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Между пограничниками Киргизии и Таджикистана за сутки произошли две перестрелки. В результате инцидента есть раненые, сообщает 12 апреля Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии на странице в Facebook (принадлежат организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Коридорное настроение: страны Балтии решили обороняться
Станет ли Сувалкский коридор местом противостояния России и НАТО

Как уточняется, при несении службы пограничники двух стран встретились в районе Баткенской области. По заявлению киргизской стороны, наряд Таджикистана пересек границу, зайдя на 20 м. В результате началась стрельба, в ходе которой, по предварительным данным, один военнослужащий Таджикистана получил ранение.

«Около 21:17 в ходе переговоров между пограничными представителями Кыргызстана и Таджикистана, прибывшие на место инцидента в качестве усиления пограничники Таджикистана открыли огонь по военнослужащим ПС ГКНБ Кыргызстана. Завязалась повторная перестрелка, которая длилась около 30 минут. Был ранен военнослужащий ПС ГКНБ КР», — говорится в сообщении.

По информации погранслужбы Киргизии, после происшествия таджикская сторона обстреляла киргизское село Достук из минометов.

10 марта сообщалось, что на одном из спорных участков границы Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками двух государств. По данным погранведомства, в районе местности Тескей Баткенской области Киргизии таджикские пограничники, «изменив ранее используемый маршрут движения», вышли на «новый рубеж охраны границы» и потребовали от киргизских пограничников покинуть данный участок.

27 января в местности Торт-Кочо также произошел конфликт между представителями Таджикистана и Киргизии. В Киргизии заявили, что таджикская сторона по неизвестным причинам перекрыла дорогу Ош–Баткен–Исфана, это стало причиной обострения ситуации на границе. На место прибыли представители правоохранительных органов и призвали урегулировать вопрос мирным путем. Однако через несколько минут после завершения переговоров завязалась перестрелка. В ходе инцидента пострадало более 30 человек с обеих сторон.

Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому — участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022