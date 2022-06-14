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Автора книги «Как убить своего мужа» приговорили к пожизненному сроку

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Фото: Соцсети
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Американку Нэнси Крэмптон-Брофи, автора книги «Как убить своего мужа», приговорили к пожизненному заключению за убийство супруга, о чем стало известно в понедельник, 13 июня.

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Судья штата Орегон сообщил 71-летней обвиняемой, что она сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении через 25 лет. Суд по делу об убийстве шеф-повара Дэниела Крэмптон-Брофи длился месяц. Вердикт выносил суд присяжных, который рассматривал убийство супруга приобретенным на eBay пистолетом ради страховки в сотни тысяч долларов, пишет портал Insiderpaper.

Мужа писательницы обнаружили на полу в классе уже несуществующего Орегонского кулинарного института в июне 2018 года с двумя огнестрельными ранениями.

На кадрах с камер видеонаблюдения было видно, как жена Дэниела проезжала по району в момент убийства.

Автор серии «Неправильное никогда не казалось таким правильным», в которую входят книги «Неправильный муж» и «Неправильный любовник», утверждала, что не помнит, как оказалась около места убийства. На суде она предположила, что была рядом в поисках вдохновения для нового художественного произведения.

Оружие, как она заявляла, было приобретено для исследования, чтобы написать новый роман. При этом найти его полицейским так и не удалось.

В прошлом месяце адвокаты писательницы заявили, что будут обжаловать приговор. Брофи отрицала убийство, настаивая на том, что пара годами боролась с финансовыми трудностями и ей незачем было убивать мужа.

В блоге Крэмптон-Брофи до сих пор доступен пост с названием «Как убить своего мужа». В нем обсуждаются методы и мотивы устранения нежелательного супруга. Среди них — финансовая выгода и использование огнестрельного оружия с ремаркой о том, что оно «громкое, грязное, требует определенных навыков».

«Но что я точно знаю об убийстве, так это то, что способность совершить его есть в каждом из нас, если зайти достаточно далеко», — написала автор.

В конце мая суд присяжных признал американку Нэнси Крэмптон-Брофи, автора эссе «Как убить своего мужа», виновной в убийстве мужа. По версии прокурора, женщина пошла на убийство мужа ради получения средств по страховке.

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