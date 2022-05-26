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Автора книги «Как убить мужа» признали виновной в убийстве супруга

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Фото: twitter.com/@Oregonian
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Американку Нэнси Крэмптон-Брофи, автора эссе «Как убить своего мужа», суд присяжных признал виновной в убийстве своего мужа. Об этом в четверг, 26 мая, пишет The Guardian.

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По версии прокурора, женщина пошла на убийство мужа ради получения средств по страховке.

Тело ее мужа Дэниела Брофи было обнаружено 2 июня 2018 года возле Орегонского кулинарного института на юго-западе Портленда, где он работал.

На причастность женщины к убийству мужа указали записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как она едет в сторону работы Дэниела и обратно. Там она была в промежуток, когда было совершено преступление. Однако Крэмптон-Брофи аргументировала свое присутствие простым совпадением. По ее словам, она действительно припарковалась в том районе, но только чтобы поработать над своим эссе.

Приговор будет вынесен 13 июня. Один из адвокатов Крэмптон-Брофи заявила, что защита подаст апелляцию на это решение.

10 мая стало известно, что в США надзирательница тюрьмы сбежала вместе с заключенным.

56-летняя надзирательница Вики Уайт в последний день перед выходом на пенсию добровольно вызвалась помочь 38-летнему Кейси Уайту, которого осудили на 75 лет за убийство его бывшей девушки в 2015 году. Перед побегом Вики сказала коллегам, что она забирает заключенного из тюрьмы для оценки психического здоровья в здании суда.

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