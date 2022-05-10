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В США надзирательница тюрьмы сбежала вместе с заключенным

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Фото: Global Look Press/Lauderdale County Sheriff
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Правоохранительные органы США спустя 10 дней поисков поймали тюремную охранницу вместе с осужденным за убийство, которому она помогла сбежать из-под стражи. Об этом 9 мая сообщила газета Mail Online со ссылкой на шерифа округа Лодердейл в штате Алабама Рика Синглтона.

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Как передало издание, 56-летняя надзирательница Вики Уайт в последний день перед выходом на пенсию добровольно вызвалась помочь 38-летнему Кейси Уайту, которого осудили на 75 лет за убийство его бывшей девушки в 2015 году.

Перед побегом Вики сказала коллегам, что она забирает заключенного из тюрьмы для оценки психического здоровья в здании суда.

При этом за неделю до побега из тюрьмы надзирательница, которая также была помощником директора исправительного учреждения, купила мужскую одежду и посетила секс-шоп.

Чтобы вывезти преступника из тюрьмы строгого режима, она использовала полицейскую машину, которую затем бросила и сменила на специально купленный для побега автомобиль.

«Этот побег, очевидно, был хорошо спланирован и просчитан. На это ушла большая подготовка. У них было много ресурсов, были наличные деньги», — прокомментировал действия пары шериф Синглтон.

По данным издания, пару обнаружили в одном из отелей в штате Индиана. Пытаясь уйти от погони, они попали в автоаварию. Мужчина сдался властям, а женщина ранила себя и позднее умерла в больнице.

Отмечается, что бывшей сотруднице правоохранительных органов грозило до 10 лет тюрьмы за то, что она помогла заключенному. Кроме того, ей могли предъявить обвинения в подделке документов и краже персональных данных.

В августе 2021 года сообщалось, что главный босс итальянской мафиозной группировки «Ндрангета» Доменико Павильянити задержан полицейскими после двух лет, проведенных в бегах. Стражи порядка задержали его на одной из улиц испанского Мадрида. При обыске у 60-летнего Павильянити обнаружили фальшивые португальские документы, шесть мобильных телефонов и порядка €6 тыс. наличными.

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