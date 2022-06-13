Эрдоган объявил о начале укладки газопровода на дне Черного моря

Анкара приступила к укладке газопровода на дне Черного моря у берегов страны. Об этом в понедельник, 13 июня, объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Сегодня мы запускаем в море первые трубы, а затем сделаем первую сварку. Конечно, работа не заканчивается только выполнением этих операций на берегу моря. Но мы очень рады, что достигли столь критически важной стадии добычи газа в Черном море», — приводит слова Эрдогана турецкий телеканал ТРТ.

Работы по строительству трубопровода, который пройдет на глубине около 2 км, планируется завершить в течение пяти месяцев — к началу ноября. Длина магистрали для транспортировки сырья со дна моря составит 170 км.

По словам Эрдогана, Турция рассчитывает добыть из нового месторождения в Черном море порядка 10 млн куб. м газа уже в I квартале 2023 года. Своего пика добыча газа, как ожидается, достигнет к 2026 году. В проект по добыче и транспортировке 540 млрд куб. м газа Турция вложит $10 млрд.

Помимо этого, Анкара намерена приступить к строительству 211-километрового сухопутного газопровода, по которому природный газ будет поступать в национальную транспортную сеть одновременно с газопроводом, который будет построен в Черном море.

Сейчас республика полностью зависит от внешних поставщиков газа, крупнейшим из которых является Россия. При этом руководство Турции реализует стратегию, в рамках которой предполагается наращивать потребление голубого топлива.

Ранее, 1 июня, сообщалось, что турецкая компания Botas повысила цены на природный газ, используемый в жилых домах, на 30%. Для абонентов в промышленном секторе стоимость голубого топлива подскочила на 40%.