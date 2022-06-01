В Турции повысились цены на природный газ

В турецкой компании Botas заявили о повышении цен на природный газ, используемый в жилых домах, на 30%. Для абонентов в промышленном секторе стоимость голубого топлива подскочили на 40%, передает телеканал «Известия». Кроме того, был повышен тариф на выработку электроэнергии при помощи природного газа на 17%. Как пишут местные СМИ, если ранее промышленники в Турции платили 3 264 турецкие лиры за кубометр природного газа, то теперь они будут вынуждены платить 10 417 лир за аналогичный объем.

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