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Соглашение России и Никарагуа стало неожиданностью для США

The Hill: соглашение России и Никарагуа стало неожиданностью в США
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Фото: ТАСС/dpa/Inti Ocon
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Соглашение между Россией и Никарагуа о присутствии в республике российских войск стало неожиданностью для США. Об этом написал доктор философии, старший научный сотрудник американского Института исследований внешней политики (FPRI) Стивен Бланк в статье для The Hill, опубликованной 11 июня на сайте газеты.

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По его словам, появление российских войск в стране служит демонстрацией стратегии Москвы в Центральной Америке. Оно может послужить основой для более прочного российского военного присутствия в регионе, считает эксперт.

«Это первое значительное появление российских сил в Центральной Америке, появление, которое обещает быть важным, поскольку оно может послужить основой для более продолжительного российского военного присутствия в Никарагуа и за ее пределами», — пишет Бланк.

Как отмечает автор статьи, Россия смогла выработать эту стратегию, несмотря на экономические ограничения, так как США не уделяли достаточного внимания событиям в этих странах.

По его мнению, если в Никарагуа появятся российские корабли, то стороны смогут договориться в дальнейшем о размещении флота на постоянной основе, а это может привести к тому, что Москва получит военно-морские базы в Центральной Америке.

Ранее, 8 июня, президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил временное присутствие иностранных военных, в том числе из России, в гуманитарных целях. Согласно указу, военные РФ могут участвовать в учениях, быть задействованы в поиске и спасении людей при природных катастрофах и чрезвычайных ситуациях, а также в учениях по борьбе с преступностью на море.

Комментируя это решение, официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что ничего сенсационного в новостях о переброске российских военных в Никарагуа нет. Она подчеркнула, что подобная практика применяется в других странах региона. Более того, Россия и Никарагуа сотрудничают уже более 20 лет на основе действующих двусторонних документов, в частности межправсоглашений о военно-техническом сотрудничестве 2001 года.

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