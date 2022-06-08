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В Никарагуа разрешили присутствие военных России в гуманитарных целях

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Фото: ТАСС/EPA/JORGE TORRES
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В Никарагуа указом президента страны Даниэля Ортеги разрешено временное присутствие иностранных военных, в том числе из России. Указ главы государства опубликован 8 июня в официальной газете властей La Gaceta и объясняет, что данная мера принята в гуманитарных целях.

В документе отмечается, что военные РФ имеют право принимать участие в учениях гуманитарного характера, могут быть задействованы в поиске и спасении людей при природных катастрофах и чрезвычайных ситуациях, а также в учениях по борьбе с преступностью на море в акватории Никарагуа, пишет «Газета.Ru».

«Разрешается вход иностранных военных, кораблей и воздушных судов в гуманитарных целях... Разрешается транзит и остановка на территории страны военных, кораблей и воздушных судов для взаимного обмена и гуманитарной поддержки во взаимных интересах в чрезвычайных ситуациях», — закреплено в указе главы государства.

Помимо России, в Никарагуа в тех же целях могут также размещаться военные стран, входящих в конференцию вооруженных сил Центральной Америки (Гватемалы, Сальвадора, Гондураса, Доминиканы), США, Мексики, Венесуэлы и Кубы.

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