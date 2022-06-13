Житель Екатеринбурга выставил на Avito танк Т-60

В Екатеринбурге мужчина выставил на продажу танк Т-60. Объявление о необычном товаре было выложено на торговой интернет-площадке Avito.

В описании сообщается, что танк на ходу и является техникой времен Второй мировой войны. Уточняется, что с машины снято боевое оборудование и заварены стволы.

«Ходовая — оригинал. Корпус — частично новодел, нижняя часть — оригинал», — написал продавец.

Приобрести танк можно за 1 млн 700 тыс. рублей. Как рассказал мужчина E1.RU, такой товар может заинтересовать реконструкторов военно-исторических боев.

В апреле житель Тюмени выставил на Avito коллекцию пасхальных яиц за 450 тыс. рублей. В СМИ отмечали, что среди пасхальных яиц также есть музыкальные шкатулки, а коллекцию человек по имени Геннадий продает только целиком.

В декабре 2019-го житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля по цене в 1 млрд рублей. Причина такой стоимости — редкий брак в виде поворота аверса относительно реверса ровно на 90 градусов. Продавец подчеркнул, что считает запрошенную за монету сумму правильной.