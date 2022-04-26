В Тюмени выставили на продажу коллекцию пасхальных яиц за 450 тыс. рублей

Житель Тюмени выставил на торговой интернет-площадке «Авито» коллекцию пасхальных яиц. Стоимость составила 450 тыс. рублей, сообщили 25 апреля в информационном агентстве Ura.ru.

В СМИ отметили, что среди пасхальных яиц также есть музыкальные шкатулки, а коллекцию человек по имени Геннадий продает только целиком.

«Коллекция пасхальных яиц. Керамика, фарфор, стекло, камень, дерево, янтарь. Производство: Россия, Греция, Кипр, Прибалтика, Словения, Чехия, Турция, Китай. Не ширпотреб», — указал владелец.

9 марта на интернет-площадке появились объявления о продаже продукции сети ресторанов McDonald's в связи с закрытием точек общепита на территории России. Предприимчивые граждане предлагали приобрести три чизбургера, девять наггетсов, мороженое и горчичный соус за 9999 рублей. В объявлении было указано, что данная продукция была изготовлена вечером 8 марта и сразу заморожена. В другом за 1000 рублей предлагали бургеры и напитки.

Интернет-сервис «Авито» предназначен для размещения объявлений о купле-продаже недвижимости, бытовых товаров, одежды, а также поиска работы и многого другого. Площадка работает по всей России.