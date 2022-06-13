Поклонская назвала причину отставки с поста замглавы Россотрудничества

Наталья Поклонская в своем Telegram-канале 13 июня заявила, что ее отставка с должности заместителя главы Россотрудничества связана с ее переходом на другую работу.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о моем освобождении с должности заместителя руководителя Россотрудничества в связи с моим переходом на другую работу», — написала она.

Поклонская выразила благодарность российскому лидеру за поддержку и доверие.

Соответствующий указ Путин подписал ранее, в понедельник.

Ранее Поклонская была депутатом Госдумы VII созыва, заместителем председателя комитета нижней палаты парламента по международным делам. До этого Поклонская занимала должность прокурора Республики Крым. В начале февраля президент России назначил Поклонскую заместителем главы Россотрудничества.

В октября 2021 года Путин подписал указ о назначении Поклонской на пост посла РФ в Кабо-Верде, однако затем в МИД РФ заявили, что отъезд Поклонской в Кабо-Верде не состоится по личным обстоятельствам.