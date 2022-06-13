Путин освободил Поклонскую от должности замглавы Россотрудничества

Президент РФ Владимир Путин освободил Наталью Полонскую от должности заместителя главы Россотрудничества. Соответствующий указ опубликован 13 июня на официальном портале правовой информации.

«Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в документе.

Ранее Поклонская была депутатом Госдумы VII созыва, заместителем председателя комитета нижней палаты парламента по международным делам. До этого Поклонская занимала должность прокурора Республики Крым. В начале февраля президент России назначил Поклонскую заместителем главы Россотрудничества.

В октябре 2021 года Путин подписал указ о назначении Поклонской на пост посла РФ в Кабо-Верде, однако затем в МИД РФ заявили, что отъезд Поклонской в Кабо-Верде не состоится по личным обстоятельствам.