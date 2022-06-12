Мужчина насмерть подавился в ресторане в центре Москвы

В Москве 12 июня мужчина подавился едой в ресторане и скончался.

По данным «Известий», 38-летний мужчина проводил вечер в ресторане «Экспромт» в центре столицы, когда вдруг подавился.

Сотрудники заведения пытались оказать ему первую помощь и вызвали «скорую».

По пути в больницу мужчина впал в кому, несмотря на усилия врачей, он скончался, не приходя в сознание.

В феврале 2020 года сообщалось, что 23-летняя девушка подавилась едой в баре «Кил Фиш» в Москве, в результате чего скончалась. Во время приема пищи девушка подавилась и потеряла сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако спасти ее не удалось.