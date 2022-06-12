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Появилось видео разминирования пляжа в Мариуполе с коптера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» 12 июня оказались кадры разминирования пляжа в Мариуполе, снятые с коптера.

На видеозаписи запечатлен подрыв мин, оставленных на побережье украинскими военными.

Ранее в этот день стало известно, что в разминировании задействовано несколько машин, морские инженеры исследуют метр за метром воду и сушу. После того как снаряды обнаруживают, они подрываются, и вверх поднимается большой поток воды.

С 5 июня в Мариуполе временно запрещено купаться в акватории Азовского моря из-за большого количества взрывоопасных предметов на пляжах. Ограничения будут сняты после разминирования пляжей города.

3 июня два человека, в том числе ребенок, погибли в результате детонации взрывоопасного предмета на пляже в Мариуполе. Очевидцы рассказали, что столб воды после взрыва поднялся на высоту около 30 м.

До этого, 24 мая, сообщалось о полном разминировании территории порта в Мариуполе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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