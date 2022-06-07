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Жителям Мариуполя запретили купаться из-за мин на пляжах

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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В Мариуполе временно запрещено купаться в акватории Азовского моря из-за большого количества взрывоопасных предметов на пляжах. Об этом 7 июня сообщил глава городской администрации Константин Иващенко.

Акватория спокойствия: как российские военные восстановили работу мариупольского порта
Для этого пришлось провести полное его разминирование

«Для предотвращения несчастных случаев я распорядился установить с 5 июня запрет на купание граждан в акватории Азовского моря», — приводятся его слова в Telegram-канале правительства Донецкой Народной Республики.

Иващенко пообещал снять запрет после разминирования пляжей города.

3 июня два человека, в том числе ребенок, погибли в результате детонации взрывоопасного предмета на пляже в Мариуполе. Очевидцы рассказали, что столб воды после взрыва поднялся на высоту около 30 м.

26 мая в Минобороны РФ сообщили о работе по устранению минной опасности в акватории порта в Мариуполе. В ведомстве отметили, что саперами обследовано уже более 50 км побережья Азовского моря. Инженерные работы на побережье проводят специалисты Международного противоминного центра. 24 мая сообщалось о полном разминировании территории порта в Мариуполе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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