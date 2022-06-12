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В День России на Поклонной горе развернули самое больше знамя Победы в мире

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Самое большое в мире Знамя Победы развернули участники проекта «Непокоренные» у главного входа Музея Победы в Москве 12 июня. День проведения акции совпал с государственным праздником Российской Федерации — «Днем России».

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Полотно появилось на Площади Победителей у главного входа в музей, рядом со стеллой Победы. Как указано на официальном сайте музея, размер самого большого полотна копии Знамени Победы составляет 33 м в ширину и 63 м в длину.

Также участники проекта планируют взять частицу Вечного огня и транспортировать ее в Брестскую крепость-герой, — исторический памятник, прославившийся своей обороной во время Великой Отечественной войны, — которая находится в Белоруссии.

В этот же день команда альпинистов в рамках военно-патриотического проекта «Россия — движение вверх» совершила восхождение на Эльбрус, приурочив его также ко Дню России. Участники установили на самой высокой вершине Европы Знамя Победы, флаг России и знамя Министерства обороны РФ.

Ранее в этот день сообщалось, что в честь Дня России, с 11 по 13 июня «Крокус Сити Океанариум» подготовил насыщенную праздничную программу с мастер-классами, викторинами, познавательными занятиями для детей и увлекательными экскурсиями по тематическим экспозициям.

В связи с празднованием россиян ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные, передает RT.

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