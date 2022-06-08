Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в июне

В связи с празднованием Дня России россиян ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные. Об этом в среду, 8 июня, заявили в пресс-службе Роструда.

«В этом году 12 июня выпадает на воскресенье, поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно», — сказали в ведомстве.

Там же отметили, что вычеты из зарплаты работников, получающих оклад, за нерабочие праздничные дни не производятся.

Следующая за праздничной рабочая неделя будет четырехдневной — 14–17 июня.

Затем россиян ждет долгий период без длинных выходных. Они будут только с 4 по 6 ноября во время празднования Дня народного единства, напоминали прежде в Роструде.

Ранее, в апреле, юрист Михаил Прядко рассказал «Известиям», что все выплаты заработной платы должны быть совершены перед выходными. При этом если сотрудник работает в выходные, то его часы должны оплачиваться в двойном размере.