Начальник управления Генштаба Украины устроил стрельбу в Киеве

Чиновник Генштаба Украины открыл стрельбу в спальном районе Киева. Об этом 12 июня заявил министр обороны страны Алексей Резников.

«По моему приказу начато служебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента, когда должностное лицо Генерального штаба Вооруженных сил Украины — руководитель одного из управлений — совершило действия, которые имеют признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения», — написал он в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Министр добавил, что сотрудник Генштаба применил оружие, не уточнив при этом подробностей, а лишь отметив, что на время расследования военнослужащий отстранен от исполнения обязанностей.

Ранее, 6 апреля, правительство Украины утвердило возможность для участников добровольческих формирований сил территориальной обороны применять ракетные системы и артиллерийское вооружение. Ранее в перечне разрешенного вооружения числилось только стрелковое.

До этого, 4 апреля, в посольстве России в США выразили озабоченность в связи с решением властей Украины раздать полученное от американцев оружие «пополнившим отряды теробороны радикалам и вчерашним уголовникам». В дипмиссии подчеркнули, что неспособность Киева обеспечивать должный контроль и охрану вооружений «привела к разгулу стихийных бандформирований, занимающихся мародерством, грабежами и террором».

Также посольство России призвало Вашингтон прекратить накачивать Киев оружием, поскольку это провоцирует новые жертвы.

В тот же день Минобороны России выразило беспокойство за безопасность сотрудников ООН на Украине из-за бесконтрольной раздачи Киевом оружия населению. В оборонном ведомстве отметили, что количество инцидентов с применением оружия неуклонно возрастает.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля объявил о намерении выдать оружие всем желающим для защиты суверенитета страны. Как заявляли в Минобороны России, на Украине гражданским выдают автоматическое стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе.