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Начальник управления Генштаба Украины устроил стрельбу в Киеве

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Фото: камеры видеонаблюдения
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Чиновник Генштаба Украины открыл стрельбу в спальном районе Киева. Об этом 12 июня заявил министр обороны страны Алексей Резников.

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«По моему приказу начато служебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента, когда должностное лицо Генерального штаба Вооруженных сил Украины — руководитель одного из управлений — совершило действия, которые имеют признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения», — написал он в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Министр добавил, что сотрудник Генштаба применил оружие, не уточнив при этом подробностей, а лишь отметив, что на время расследования военнослужащий отстранен от исполнения обязанностей.

Ранее, 6 апреля, правительство Украины утвердило возможность для участников добровольческих формирований сил территориальной обороны применять ракетные системы и артиллерийское вооружение. Ранее в перечне разрешенного вооружения числилось только стрелковое.

До этого, 4 апреля, в посольстве России в США выразили озабоченность в связи с решением властей Украины раздать полученное от американцев оружие «пополнившим отряды теробороны радикалам и вчерашним уголовникам». В дипмиссии подчеркнули, что неспособность Киева обеспечивать должный контроль и охрану вооружений «привела к разгулу стихийных бандформирований, занимающихся мародерством, грабежами и террором».

Также посольство России призвало Вашингтон прекратить накачивать Киев оружием, поскольку это провоцирует новые жертвы.

В тот же день Минобороны России выразило беспокойство за безопасность сотрудников ООН на Украине из-за бесконтрольной раздачи Киевом оружия населению. В оборонном ведомстве отметили, что количество инцидентов с применением оружия неуклонно возрастает.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля объявил о намерении выдать оружие всем желающим для защиты суверенитета страны. Как заявляли в Минобороны России, на Украине гражданским выдают автоматическое стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе.

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