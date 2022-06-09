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Минобороны показало стрельбу по позициям ВСУ из РСЗО «Ураган»

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Фото: Министерство обороны РФ
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Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Западного военного округа при выполнении задач по уничтожению позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик представлен 9 июня.

После получения координат целей от координаторов беспилотников и данных разведки расчеты 220-мм РСЗО «Ураган» нанесли удар по выявленным позициям противника. В ходе ведения огня применяются осколочно-фугасные боеприпасы для максимального урона фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям и бронетехнике противника.

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7 июня Минобороны продемонстрировало видеозапись уничтожения поставленной на Украину из Норвегии самоходной установки (САУ) M109. Как следует из записи, сначала иностранная военная техника попала под прицел российской артиллерии. После этого M109 подвергается удару.

1 июня Минобороны России показало кадры боевой работы РСЗО «Ураган» Центрального военного округа в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. После получения от операторов беспилотников «Орлан-10» координат укрепленных позиций боевиков Украины батарея 220 мм РСЗО «Ураган» выдвинулась на огневую точку и нанесла удар.

В результате была уничтожена замаскированная бронетехника, живая сила и средства огневого поражения подразделений противника.

Система «Ураган» предназначена для поражения бронетехники подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, складов боеприпасов и других целей, отметили в российском военном ведомстве.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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