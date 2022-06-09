Вирусолог спрогнозировал снижение темпов распространения обезьяньей оспы

Пристальное внимание врачей и ученых к вспышке заболеваемости обезьяньей оспой снизит темпы ее распространения, заявил в интервью «Известиям» член-корреспондент РАН вирусолог Александр Лукашев.

Как рассказал ученый, раньше цепочки передачи оспы обезьян были очень короткие, они практически никогда не выходили за пределы Африки. Однако число заболевших, которое наблюдается по всему миру в последнее время, беспрецедентно.

Лукашев пояснил, что такая ситуация обусловлена тем, что примерно в 1980 году людей прекратили прививать от натуральной оспы — посчитали, что она окончательно побеждена. С тех пор коллективный иммунитет человечества по отношению к этим болезням постепенно уменьшался. Еще одой причиной, добавил эксперт, стал факт попадания вируса в социальную среду, где он может очень эффективно передаваться — среди людей, практикующих беспорядочные половые связи.

Он также прокомментировал, что в ВОЗ заявили о приросте заболеваний обезьяньей оспой с 13 мая по 2 июня на 203%.

«На самом деле, цифру нельзя назвать большой. Это прирост в три раза за три недели. Если мы вспомним коронавирус, то даже с менее заразным штаммом прирост в три раза шел за одну неделю, а уж если говорить про «Омикрон», то за неделю показатель увеличивался в пять-семь раз», — подчеркнул Лукашев.

По его словам, скорость распространения обезьяньей оспы пока что не вызывает у ученых паники. Появление настороженности относительно групп риска, подверженных заражению, он назвал хорошим фактором.

«Значит, болезнь будет под большим контролем и скорость распространения вируса снизится», — отметил вирусолог.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«В человечестве накопилась критическая масса людей без иммунитета к оспе»