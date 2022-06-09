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Вирусолог спрогнозировал снижение темпов распространения обезьяньей оспы

Вирусолог Лукашев: внимание ученых к вспышке обезьяньей оспой снизит темпы ее распространения
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Фото: Nigeria Centre for Disease Control
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Пристальное внимание врачей и ученых к вспышке заболеваемости обезьяньей оспой снизит темпы ее распространения, заявил в интервью «Известиям» член-корреспондент РАН вирусолог Александр Лукашев.

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Как рассказал ученый, раньше цепочки передачи оспы обезьян были очень короткие, они практически никогда не выходили за пределы Африки. Однако число заболевших, которое наблюдается по всему миру в последнее время, беспрецедентно.

Лукашев пояснил, что такая ситуация обусловлена тем, что примерно в 1980 году людей прекратили прививать от натуральной оспы — посчитали, что она окончательно побеждена. С тех пор коллективный иммунитет человечества по отношению к этим болезням постепенно уменьшался. Еще одой причиной, добавил эксперт, стал факт попадания вируса в социальную среду, где он может очень эффективно передаваться — среди людей, практикующих беспорядочные половые связи.

Он также прокомментировал, что в ВОЗ заявили о приросте заболеваний обезьяньей оспой с 13 мая по 2 июня на 203%.

«На самом деле, цифру нельзя назвать большой. Это прирост в три раза за три недели. Если мы вспомним коронавирус, то даже с менее заразным штаммом прирост в три раза шел за одну неделю, а уж если говорить про «Омикрон», то за неделю показатель увеличивался в пять-семь раз», — подчеркнул Лукашев.

По его словам, скорость распространения обезьяньей оспы пока что не вызывает у ученых паники. Появление настороженности относительно групп риска, подверженных заражению, он назвал хорошим фактором.

«Значит, болезнь будет под большим контролем и скорость распространения вируса снизится», — отметил вирусолог.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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